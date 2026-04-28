Irak'ta barajlar dolup taştı: Ekinler büyük zarar gördü

Irak'ın kuzey bölgelerinde etkili olan yağışlar, Süleymaniye, Halepçe, Erbil ve Duhok şehirlerindeki barajların kapasitelerini zorlamasına neden oldu. Maksimum doluluk oranına ulaşan barajlarda, yapısal güvenliği korumak amacıyla tahliye kapakları açıldı ve fazla su kontrollü olarak nehir yataklarına aktarıldı.

EVLERİN BAHÇELERİ TAMAMEN SU ALTINDA KALDI

Baraj havzalarında su seviyesinin daha önce görülmemiş seviyelere çıkması, bölgedeki tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiledi. Havza içerisinde bulunan çok sayıda ekili arazi su altında kalırken, dere yataklarına yakın konumlandırılan yerleşim yerleri ile turistik işletmelerde de su baskınları yaşandı.

Bazı evlerin bahçeleri ve konaklama tesislerinin kullanım alanları yükselen debi nedeniyle tamamen sulara gömüldü.

"170 DÖNÜM BUĞDAYIM TAMAMEN MAHVOLDU"

Süleymaniye'deki Dukan Barajı yakınlarında arazisi zarar gören 60 yaşındaki çiftçi Osman Hacı Sıvare, , yoğun yağışların köylerini ciddi şekilde etkilediğini ve ürünlerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü söyledi.

Dukan ilçesine bağlı Memendava köyünde çiftçilik yapan Osman şu ifadeleri kullandı:

Bu yoğun yağışlar nedeniyle tarım arazilerimiz zarar gördü. Bu kapsamda 170 dönüm buğdayım tamamen mahvoldu, yaklaşık 500 dönümlük arazim ise kaldı.

Ekili arazilerin bir kısmını başkalarından kiraladığını aktaran Osman, "Ben tarlaları kiralayarak ya da ortaklı bir şekilde kullanıyorum. Ürün elde edemediğimiz için hayvanlarımızın yem ve diğer ihtiyaçlarını pazardan satın almak zorunda kalıyoruz." dedi.

BAKIM MALİYETLERİ CİDDİ BİR YÜK

Hayvanlarını otlatma imkanlarının da azaldığını söyleyen Osman, bakım maliyetlerinin kendine ciddi bir yük getirdiğini söyledi.

Çevre köylerin de sudan etkilendiğini ancak en fazla Memendava köyünde zarar oluştuğunu aktaran Osman, "Köyümüzde yaklaşık 60 çiftçi var ve yaklaşık 4 ila 5 bin dönüm arazi sular altında kaldı. Ancak bölgemizde geçimini tamamen tarımdan sağlayan yaklaşık 200 çiftçi bulunuyor." ifadeleri kullandı.

Yaşanan kayıplara rağmen şükrettiklerini dile getiren Osman, suyun aslında yaşam ve refah kaynağı olduğunu ancak doğru yönetilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'da nisan yağışları barajları hala dolduramadı!

"ÇİFTÇİLİKTEN BAŞKA İŞ BİLMİYORUM"

Dukan Barajı inşası sırasında araziler için istimlak bedeli ödendiğini ancak verilen miktarın yıllık gelir kaybını karşılamadığını belirten Osman, "10 yaşımdan beri çiftçilik yapıyorum, başka bir iş de bilmiyorum." dedi.

Osman, başka bir iş yapma imkanı olmadığı için çiftçiliği sürdürmek zorunda kaldığını, ancak bu süreçte zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti. (AA)