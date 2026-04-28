İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi

İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyonda 67 kilo 160 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu üretimini ve ticaretini engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Beylikdüzü’nde uyuşturucu üretildiği ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

67 KİLO 160 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 67 kilo 160 gram uyuşturucu madde, 73 kilo 800 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal, bir hassas terazi ile birlikte 1790 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)