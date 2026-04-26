Antalya'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elde edilen bilgilere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen kamyon durduruldu.
Araçta yapılan arama kapsamında 30 kilogram skunk ele geçirilirken sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.
OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Operasyona ilişkin görüntüler de gazetecilerle paylaşıldı.
Paylaşılan görüntüde, kamyonun durdurulması, şüpheli sürücünün gözaltına alınması ve araçta yapılan aramada uyuşturucunun bulunması yer alıyor. (AA)