Narkotik köpeği buldu: Araçtan 3 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek amacıyla gerçekleştirdikleri saha çalışmaları sırasında şüpheli bir aracı takibe aldı. N.A.A. isimli şahsın kontrolündeki otomobil güvenlik güçleri tarafından durdurulmak istendi ancak sürücü tüm uyarılara rağmen yoluna devam etti.

KOVALAMACA SONUNDA KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Ekiplerin dikkatli ve titiz takibi sonucunda şüphelinin kullandığı araç fazla uzaklaşamadan durdurularak etkisiz hale getirildi. Araç sürücüsü N.A.A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken otomobilde detaylı inceleme başlatıldı.

DEDEKTÖR KÖPEK ZEHİR ZULASINI BULDU

Operasyonun devamında otomobilde yapılan aramalarda narkotik dedektör köpeği görev aldı. Eğitimli köpeğin aracın çeşitli noktalarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemelerde gizli bölmelere yerleştirilmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde ortaya çıkarıldı.

Aramalar sonucunda 1 kilo 250 gram kokain ile 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan N.A.A. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. (AA)