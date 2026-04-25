Narkotik köpeği buldu: Araçtan 3 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı!

Hatay İskenderun’da polis ekiplerinin kovalamaca sonrası durdurduğu araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilo 250 gram kokain ve 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek amacıyla gerçekleştirdikleri saha çalışmaları sırasında şüpheli bir aracı takibe aldı. N.A.A. isimli şahsın kontrolündeki otomobil güvenlik güçleri tarafından durdurulmak istendi ancak sürücü tüm uyarılara rağmen yoluna devam etti.

KOVALAMACA SONUNDA KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Ekiplerin dikkatli ve titiz takibi sonucunda şüphelinin kullandığı araç fazla uzaklaşamadan durdurularak etkisiz hale getirildi. Araç sürücüsü N.A.A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken otomobilde detaylı inceleme başlatıldı.

DEDEKTÖR KÖPEK ZEHİR ZULASINI BULDU

Operasyonun devamında otomobilde yapılan aramalarda narkotik dedektör köpeği görev aldı. Eğitimli köpeğin aracın çeşitli noktalarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemelerde gizli bölmelere yerleştirilmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde ortaya çıkarıldı.

Aramalar sonucunda 1 kilo 250 gram kokain ile 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Son Dakika | Kadıköy'de gece kulüplerine uyuşturucu operasyonu! 107 kişiye gözaltıSon Dakika | Kadıköy'de gece kulüplerine uyuşturucu operasyonu! 107 kişiye gözaltı

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan N.A.A. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Türkiye
Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı
Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı
Hız uyarısına kurşunlu yanıt: 17 yaşındaki şüpheli akranını silahla yaraladı!
Hız uyarısına kurşunlu yanıt: 17 yaşındaki şüpheli akranını silahla yaraladı!
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! 300 milyon liralık madde ele geçirildi
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! 300 milyon liralık madde ele geçirildi