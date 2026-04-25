Turizm cennetinde kiralık tuvalet

Marmaris Belediyesi, mülkiyetinde bulunan dört farklı taşınmazı kiraya vermek üzere ihaleye çıkıyor. İhale süreci, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16 adresindeki belediye hizmet binasının 4. kat toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Marmaris Manşet'in haberine göre; ihale kapsamında farklı kullanım amaçlarına sahip taşınmazlar dikkat çekiyor. Kemeraltı Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi’nde yer alan 110 metrekarelik tuvalet, 3 yıllığına kiraya verilecek. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 360 bin TL + KDV olurken, geçici teminat bedeli ise 108 bin TL olarak açıklandı.

KAFETERYA VE PAZARYERLERİ DE KİRALANIYOR

İçmeler Mahallesi’nde bulunan 126 metrekarelik ofis ve sergi salonu ise daha kısa süreli kiralama seçenekleri arasında yer alıyor. 7 aylığına kiraya çıkarılan bu alan için 15 bin TL + KDV bedel ve 1.500 TL geçici teminat isteniyor.

Öte yandan Orhaniye Mahallesi’nde konumlanan ve toplam 221,35 metrekare kullanım alanına sahip kafeterya, ihalenin en yüksek bedelli taşınmazı olarak öne çıkıyor. 3 yıllık kiralama süresi belirlenen kafeterya için 375 bin TL + KDV muhammen bedel ve 112.500 TL geçici teminat talep ediliyor.

Son olarak Kemeraltı Mahallesi’nde Kapalı Pazaryeri içerisinde yer alan 25,50 metrekarelik ofis de ihaleye dahil edildi. Bu taşınmaz, 7 aylık süreyle 15 bin TL + KDV bedel ve 1.500 TL geçici teminatla kiraya verileceği ifade edildi.