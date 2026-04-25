Gaziantep'te TIR'la otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Gaziantep'te TIR'la otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Gaziantep-Nizip kara yolunda TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü İ.A. ile oğlu A.A. hayatını kaybetti, diğer oğlu B.B.A. ise ağır yaralandı.

Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, TIR'la çarpışan otomobildeki baba ve bir oğlu yaşamını yitirdi, diğer çocukları ise ağır yaralandı.

TIR'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE CAN PAZARI

Kaza, Gaziantep-Nizip D-400 kara yolunun Çaybaşı Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. İ.A. (50) yönetimindeki 02 KN 523 plakalı otomobil, H.Ö. (27) idaresindeki 63 AFK 958 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

Otomobil sürücüsü İ.A. ile araçta bulunan çocukları A.A. (20) ve B.B.A. (14) kazada ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan baba İ.A. ve oğlu A.A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer kardeş B.B.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defin işlemleri için yakınlarına teslim edildi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü H.Ö.'nün emniyetteki işlemleri ise sürdürülüyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
