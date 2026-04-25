Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 60 adet ruhsatsız tabanca yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla yüklü miktarda silah ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, silah sevkiyatı yaptığı belirlenen bir minibüs yakalandı.

ANADOLU OTOYOLU'NDA BASKIN

Emniyet birimlerinin istihbarat çalışmaları sonucu, yüklü miktarda silah taşıdığı tespit edilen minibüs, Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, özel olarak gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI

Araç içerisinde yapılan aramalarda 60 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet silah kutusu, 120 adet şarjör, 120 adet harbi, 120 adet kabza aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin dolar nakit para ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında araç sürücüsü olan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, silahların menşei ve bağlantılarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA)