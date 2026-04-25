Mersin'de denetim kıskacı: 7 işletmeye 381 bin lira ceza

Mersin'de emniyet ekiplerinin 386 konaklama tesisi ve 215 kiralık araç firmasına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, mevzuata aykırı hareket eden 7 işletmeye 381 bin 171 lira para cezası kesildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde güvenliğin tesisi amacıyla kapsamlı bir saha uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kimlik Belirleme Büro Amirliği ekiplerinin öncülüğünde düzenlenen operasyonla kayıt dışı faaliyetlerin ve kural ihlallerinin önüne geçilmesi hedeflendi.

YÜZLERCE PERSONEL İLE EŞ ZAMANLI SAHA UYGULAMASI

Kent merkezini ve ilçeleri kapsayan denetimlerde emniyet güçleri geniş bir kadroyla görev yaptı. Toplamda 47 ayrı ekibin ve 136 personelin katılımıyla icra edilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda nokta mercek altına alındı.

GÜNÜBİRLİK KONUTLAR VE ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİ MERCEK ALTINDA

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 386 günübirlik konaklama tesisi ile 215 kiralık araç firması detaylı bir incelemeden geçirildi. Yapılan kontrollerde işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri ve sistemsel kayıtlarının doğruluğu tek tek sorgulandı.

MEVZUATA AYKIRI İŞLETMELERE PARA CEZASI YAĞDI

Gerçekleştirilen saha çalışmalarının ardından yasal gereklilikleri sağlamadığı tespit edilen işletmelere yönelik yaptırımlar devreye sokuldu.

Eksiklikleri bulunan 7 ayrı işletmeye toplamda 381 bin 171 lira tutarında idari para cezası uygulandı. Emniyet birimleri denetimlerin kararlılıkla süreceğini kamuoyuna bildirdi. (AA)

