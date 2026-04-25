Nesli tehlike altındaki bitkileri topladı! 699 bin lira ceza yedi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğaya yönelik koruma faaliyetlerini sürdüren ekipler, önemli bir çevre suçuna müdahale etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, bölgede gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında bir şahsın doğadan izinsiz şekilde bitki topladığı belirlendi.

15 KİLOGRAM SALEP YUMRUSUNA EL KONULDU

Denetimler sırasında yapılan ayrıntılı incelemelerde, şahsın topladığı bitkilerin nesli tehlike altında bulunan salep orkidesine ait olduğu anlaşıldı.

Toplam ağırlığının yaklaşık 15 kilogram olduğu tespit edilen yumrulara görevliler tarafından anında el konuldu. Doğal döngünün korunması amacıyla hareket eden ekipler, el konulan bu yumruları vakit kaybetmeden söküldükleri bölgeye geri ekerek koruma altına aldı.

KORUMA ALTINDAKİ BİTKİLERİ KOPARANA 699 BİN LİRA CEZA

Ekolojik dengenin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler çerçevesinde, koruma altındaki bitki türlerini tahrip edenlere yönelik yaptırımlar uygulandı. Nesli tükenme riski taşıyan bu bitkileri mevzuata aykırı şekilde doğadan koparan kişiye, 699 bin 245 lira tutarında idari para cezası kesildi. (AA)