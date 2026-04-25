Afiş asarken üst geçitten düştü: Arabanın altında kalarak hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, yaya üst geçidine afiş astığı sırada dengesini kaybederek yola düşen 43 yaşındaki Vedat Gürbüz, üzerinden geçen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ÜST GEÇİTTEN YOLA DÜŞTÜ

Olay, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir reklam firması adına yaya üst geçidinde afiş asma çalışması yapan Vedat Gürbüz, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek trafiğin yoğun olduğu yola düştü. O esnada Ankara istikametinde seyir halinde olan Mesut K. yönetimindeki 06 EİS 743 plakalı otomobil, yola düşen Gürbüz'e çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Vedat Gürbüz'ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mesut K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Talihsiz kazanın yaşandığı anlar, bölgeden geçmekte olan bir başka aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürbüz'ün üst geçitten trafiğin aktığı yola düşüşü saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)