Mardin'de iş cinayeti! İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mardin'de iş cinayeti! İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Mardin'in Midyat ilçesinde bir inşaatın 3. katından düşen 49 yaşındaki Ahmet M. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş cinayetinde, 49 yaşındaki işçi Ahmet M. hayatını kaybetti.

3. KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Bağlar Mahallesi'ndeki bir binanın inşaatında çalışan Ahmet M., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek 3. kattan zemine düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Düşme sonucu ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ahmet M., hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

