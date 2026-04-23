52 şehirde yapılan dev anket: Sonuçlar 3 senede tersine döndü

Cumhur İttifakı, CHP’nin ara ve erken seçim çağrılarına bütün kapıları kapatırken kamuoyunda ise seçim talebi her geçen gün daha da şiddetleniyor. HBS Araştırma tarafından yapılan son anket ise, sonuçların son 3 senede tamamen tersine döndüğünü ortaya koydu.

Gençlerdeki suç oranı neden zirve yaptı? Çarpıcı anketten 'ekonomi' çıktı

23 ŞEHİRDE CHP BİRİNCİ PARTİ!

Türkiye’nin 52 ilinde gerçekleştirilen genel seçim anketine göre, 52 şehrin 23’ünde CHP birinci parti çıktı. AKP 22 şehirde, DEM Parti ise 7 şehirde birinci parti konumunda bulundu.

2023 SEÇİMLERİNDEKİ DAĞILIM TERSİNE DÖNDÜ!

2023 seçimlerinde ise AKP 37 ilde birinci parti konumundaydı. CHP 10 ilde, DEM Parti ise 5 ilde birinci parti çıkmıştı. Yapılan anket, sonuçların tersine döndüğünü gözler önüne serdi.

TRABZON ANKETİ DE DENGELERİN DEĞİŞTİĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTU!

HBS Araştırma tarafından yapılan Trabzon’da yapılan genel seçim anketi ise, şehirde bütün dengelerin değiştiğini gözler önüne sermişti. Anket sonuçlarına göre, geçtiğimiz seçimlerde yüzde 47,77 oy alan AKP’nin Trabzon'daki oy oranı yüzde 39,2 olarak ölçülmüştü. Dolayısıyla AKP'nin 8,57 puan oy kaybettiği ortaya konmuştu.

Ankette, oylarını yükselten tek parti CHP olurken, geçtiğimiz seçimlerde yüzde 18,02 oy alan CHP’nin oy oranı yüzde 23,7 olarak belirlenmişti. Anket sonuçlarına göre, CHP’nin Trabzon’daki oylarını en az 5 puan artırdığı açıklanmıştı.

AKP’nin kalesinde ortalığı kasıp kavuracak anket! Oylarını artıran tek parti var

CHP İZMİR VE ANKARA'DA DA BİRİNCİ PARTİ!

HBS Araştırma’nın yaptığı son anketlere göre, İzmir’de CHP yüzde 43.6 oy oranıyla birinci parti olurken AKP’nin oy oranı yüzde 19.3 olarak gerçekleşti. Ankara’da yapılan anket sonuçlarında ise CHP yüzde 36.2 oranla birinci parti konumunda yer aldı. CHP’yi, yüzde 28.4 oy oranıyla AKP takip etti.