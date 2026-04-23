Hamileyken darp edildi, sokakta katledildi: İlayda Alkaş cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi

Hamileyken darp edildi, sokakta katledildi: İlayda Alkaş cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi
Yayınlanma:
Diyarbakır’da gördüğü şiddetten kurtulmak için şehir şehir kaçan, darp nedeniyle bebeğini düşüren ve ailesinden yardım alamayan 22 yaşındaki İlayda Alkaş’ın 12 kurşunla katledilmesine ilişkin iddianame tamamlandı. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen fail Cemal Alpaslan’ın, cinayeti İlayda’nın evinin önünde pusu kurarak beklediği ortaya çıktı.

Olay, 15 Temmuz 2025 akşamı Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde yaşandı. İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıkıp ailesiyle birlikte evine yürüdüğü sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan’ın (30) silahlı saldırısına uğradı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre fail Alpaslan, saldırı öncesinde bölgedeki bir kıraathanede oturarak İlayda Alkaş’ın eve gelmesini bekledi. Pusu kuran saldırgan, genç kadına 12 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 12 mermi isabet eden Alkaş, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞİDDET SARMALI: ŞEHİR ŞEHİR KAÇIŞ VE DÜŞÜKLE SONUÇLANAN DARP

Cinayetin arka planındaki detaylar, bir kadının hayatta kalma mücadelesinin nasıl sonuçsuz kaldığını verilerle ortaya koydu. Annesi Hülya Alkaş’ın iddianameye yansıyan beyanlarına göre; İlayda Alkaş, Cemal Alpaslan ile birlikte yaşadığı süre boyunca aylarca şiddet gördü ve dış dünyayla bağı tamamen koparıldı. Henüz 2 aylık hamileyken uğradığı ağır darp sonucu bebeğini düşüren Alkaş, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle annesi ve kız kardeşiyle birlikte önce Batman’a, ardından İzmir’e ve son olarak Antalya’ya kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

"ÖLDÜRÜYORSANIZ ÖLDÜRÜN" İDDİASI

İddianamede, İlayda Alkaş’ın sadece fail tarafından değil, aile içindeki tutumlar nedeniyle de yalnız bırakıldığına dair ağır iddialar yer aldı. Anne Hülya Alkaş, İlayda’nın babasının, kızını tehdit ederek şiddet gördüğü eve geri gönderdiğini ileri sürdü. İddiaya göre, kızının defalarca dövülmesine ve intihar teşebbüslerine şahit olan baba, duruma müdahale etmeyerek, "Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün" ifadelerini kullandı. Genç kadının bu korumasızlık sarmalı içinde Diyarbakır'a döndüğü ve burada hedef olduğu belirtildi.

FAİL 5 AY SONRA YAKALANDI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Cemal Alpaslan, 5 ay boyunca firari olarak arandı. Alpaslan, 16 Aralık’ta Şırnak’ta düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Diyarbakır’a getirildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlayda'yı öldüren katil 5 ay sonra yakalandı!İlayda'yı öldüren katil 5 ay sonra yakalandı!

Hazırlanan iddianamede savcı, Alpaslan’ın cinayeti önceden planladığını ve pusu kurduğunu belirterek, fail hakkında ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

