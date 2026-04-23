Şanlıurfa'da mayın faciası: Hayvan otlatırken mayına basan yaşlı kadın bacağını kaybetti

Şanlıurfa'da mayın faciası: Hayvan otlatırken mayına basan yaşlı kadın bacağını kaybetti
Şanlıurfa'da 60 yaşındaki Vetha Tektaş isimli kadın, yasaklı bölgede hayvan otlatırken mayına bastı. Patlamada bacağının koptuğu öğrenilen kadın, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre yasaklı bölgede hayvanlarını otlatan 60 yaşındaki kadın, bastığı mayının patlaması sonucunda bacağını kaybetti.

Temizlik görevlisi yol kenarında havan topu mermisi bulduTemizlik görevlisi yol kenarında havan topu mermisi buldu

HAYVANLARINI OTLATIRKEN MAYINA BASTI

Akçakale’de Suriye sınır hattındaki tampon bölgede meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatmak için yasaklı alana giren Vetha Tektaş, bastığı mayının patlamasıyla ağır yaralandı.

Patlama sesini duyan sınır hattında görevli askerler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YAŞLI KADIN BACAĞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tektaş’ı yasaklı bölgede kanlar içinde buldu. Patlamada ayağı koptuğu öne sürülen Tektaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olayın ardından güvenlik güçleri sınır hattında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Türkiye
Mersin’de kilolarca kokain ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı
Mersin’de kilolarca kokain ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı
Genç kadını defalarca ateş ederek öldüren saldırgana istenen ceza belli oldu!
Genç kadını defalarca ateş ederek öldüren saldırgana istenen ceza belli oldu!
Bahçede feci ölüm! Yaşlı adam traktörün şaft miline sıkışarak can verdi
Bahçede feci ölüm! Yaşlı adam traktörün şaft miline sıkışarak can verdi