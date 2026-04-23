Şanlıurfa'da mayın faciası: Hayvan otlatırken mayına basan yaşlı kadın bacağını kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre yasaklı bölgede hayvanlarını otlatan 60 yaşındaki kadın, bastığı mayının patlaması sonucunda bacağını kaybetti.
Temizlik görevlisi yol kenarında havan topu mermisi buldu
HAYVANLARINI OTLATIRKEN MAYINA BASTI
Akçakale’de Suriye sınır hattındaki tampon bölgede meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatmak için yasaklı alana giren Vetha Tektaş, bastığı mayının patlamasıyla ağır yaralandı.
Patlama sesini duyan sınır hattında görevli askerler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YAŞLI KADIN BACAĞINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tektaş’ı yasaklı bölgede kanlar içinde buldu. Patlamada ayağı koptuğu öne sürülen Tektaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Olayın ardından güvenlik güçleri sınır hattında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)