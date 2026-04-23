Bahçede feci ölüm! Yaşlı adam traktörün şaft miline sıkışarak can verdi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Bekir Bolat (60) isimli adam, bahçede çapa yaparken traktörün şaft miline sıkıştı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Çubuklu Mahallesi Tozluk mevkisinde meydana gelen feci olayda iddiaya göre, Bekir Bolat isimli bir kişi, bahçede traktörle çapa yaptığı sırada traktörün şaft miline sıkıştı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Bekir Bolat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bekir Bolat’ın cansız bedeni, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yaşanan feci olayın ardından Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)