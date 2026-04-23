Bahçede feci ölüm! Yaşlı adam traktörün şaft miline sıkışarak can verdi
Kayseri'de, bahçede çapa yapan 60 yaşındaki Bekir Bolat, traktörün şaft miline sıkıştı. Yaşlı adam feci şekilde can verdi.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Bekir Bolat (60) isimli adam, bahçede çapa yaparken traktörün şaft miline sıkıştı.
ÇAPA YAPARKEN TRAKTÖRÜN ŞAFT MİLİNE SIKIŞTI
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Çubuklu Mahallesi Tozluk mevkisinde meydana gelen feci olayda iddiaya göre, Bekir Bolat isimli bir kişi, bahçede traktörle çapa yaptığı sırada traktörün şaft miline sıkıştı.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ADAM FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Bekir Bolat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bekir Bolat’ın cansız bedeni, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Yaşanan feci olayın ardından Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
