Mersin'de kilolarca kokain ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

Mersin’de kilolarca kokain ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Mersin’de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

Zehir Tacirlerine yönelik operasyonda 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

BİR İŞ YERİNE OPERASYONDA KİLOLARCA KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve nakliyesi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda bir iş yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adrese yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramalarda elbise parçaları içine gizlenmiş 5 paket halinde 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

