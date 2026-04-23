Genç kadını defalarca ateş ederek öldüren saldırgana istenen ceza belli oldu!

Diyarbakır'da, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş’ı, tabancayla vurarak öldüren Cemal Alpaslan (30) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta, 15 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından Alparslan kaçarken hastaneye kaldırılan genç kadın bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan, olaydan 5 ay sonra 16 Aralık’ta Şırnak'ta yapılan operasyonla yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ANNESİ SALDIRGANDA KORUMAK İÇİN ŞEHİR ŞEHİR KAÇIRMIŞ!

Annesi Hülya Alkaş’ın iddiasına göre, kızı İlayda Alkaş’ın dini nikahla birlikte yaşadığı Cemal Alpaslan tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının Alkaş’ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş’ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının ise müdahale etmediği, 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediği de öne sürüldü.

Alkaş’ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman'a, İzmir'e ve ardından da Antalya’ya kaçtıkları öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ!

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Cemal Alpaslan'ın olayın gerçekleştiği yerde kıraathanede oturarak, İlayda Alkaş'ın eve gelmesini beklediği ve İlayda’nın vücudunun çeşitli yerlerinde 12 mermi girişi olduğu ifade edildi. Hazırlanan iddianamede, Cemal Alpaslan hakkında, ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. (DHA)

