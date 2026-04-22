Dedesi dahil 3 kişiyi öldürdü son sözü 'pişman değilim' oldu! Mahkemeden karar çıktı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 2024 Ekim ayında üç kişinin ölü bulunmasıyla ilgili davada yargılanan yaşı küçük iki sanık hakkında karar çıktı. Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan M.K.’yı 65 yıl 8 ay, A.E.’yi ise 50 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Karar öncesi son sözleri sorulan M.K., “Pişman değilim, bir daha olsa yine yaparım” dedi. A.E. ise olaydan dolayı pişman olduğunu ve ayrıca böyle bir kişiyle arkadaşlık yapmış olmaktan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Mahkeme, her iki sanığı da Cahide Aydın ve Mustafa Macar’a yönelik eylemler nedeniyle “nitelikli kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yaş küçüklüğü indirimi uygulanarak bu cezalar 24’er yıla düşürüldü.

M.K. ayrıca Ufukcan Us’a yönelik eylemi nedeniyle “olası kastla öldürme” suçundan 15 yıl hapis cezası aldı. Sanıklara ayrıca “birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi, ancak bu kısım için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?