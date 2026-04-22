İBB AKOM, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıkların ardından İstanbulluların merakla beklediği müjdeyi verdi. Haftalık tahmin raporunu paylaşan AKOM, megakentte bugün etkili olan sağanak yağış ve sert poyrazın ne zaman yerini güneşli günlere bırakacağı netleşti.

İSTANBUL'A MÜJDEYİ İBB VERDİ

İBB AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, 22 Nisan Çarşamba günü İstanbul genelinde kapalı ve yağışlı bir hava hakimiyetini sürdürüyor. Gün boyu sıcaklıkların sabah 9°C, öğle 11°C, akşam 10°C ve gece 8°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın poyrazdan saatte 45 kilometreye kadar çıkan hızlarda sert esmesi ve metrekareye 10 ila 25 kg yağış düşmesi beklenen İstanbul, Cuma gününe kadar Balkanlar üzerinden gelen bu soğuk hava dalgasının etkisinde olacak.

Sarı kodlu tehlike İstanbul sınırına dayandı: Bir yanda kış bir yanda bahar yaşanacak

Aralıklı geçişlerle etkisini hissettirecek hava dalgası sıcaklıkları mevsim normallerinin altında tutacak.

AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre, değişken hava koşullarının ardından bahar güneşinin döneceği asıl tarih ise 25 Nisan Cumartesi olacak.

Hafta ortasına kadar sürecek olan serin ve yağışlı hava, hafta sonu yerini daha güneşli ve 20°C civarına kadar yükselen sıcaklıklara bırakacak.

Ancak yetkililer, havanın düzeleceği tarihe kadar özellikle rüzgarlı ve yağışlı havalarda vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıyor.

GÜNEŞİN AÇACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

İBB güneşin açacağı tarihi, haftalık raporunda şu şekilde açıkladı:

23 Nisan Perşembe: Parçalı bulutlu bir gökyüzüyle yağışsız bir gün bekleniyor (7-14°C).

24 Nisan Cuma: Kısa süreli ve aralıklı yağmur geçişleri görülecek (8-16°C).

25 Nisan Cumartesi: Sıcaklıklar belirgin bir artışla 20°C seviyesine çıkacak, parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

İSKİ verileri gerçeği ortaya koydu: İstanbul can simidine tutunuyor!