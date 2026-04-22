Gizli bölme deşifre edildi! 1 milyondan fazla makaron çıktı

Samsun’da kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik yürütülen çalışmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çarşamba ilçesinde belirlenen bir ikamet ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

MİLYONLARCA MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 1 milyon adet boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 16 bin 240 adet doldurulmuş makaron, 29 paket gümrük kaçağı sigara ve 22,5 kilogram kaçak tütün bulundu. Ayrıca 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile 2 kompresör de ele geçirilenler arasında yer aldı.

GİZLİ BÖLME DİKKAT ÇEKTİ

Operasyon sırasında iş yerinin arka kısmında bulunan mutfakta dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Dolap içine özel olarak yapılmış gizli bir bölme tespit edildi. Kaçak ürünlerin bir kısmının bu bölümde saklandığı değerlendirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Emniyet birimleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti. (AA)