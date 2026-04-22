Evde sahte plaka basan şüpheli yakalandı: Cephanelik çıktı!

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari faaliyetler sonucunda bir ikamette yasa dışı faaliyet yürütüldüğü belirlendi. A.Y.A isimli şahsın evini adeta bir atölyeye çevirerek sahte plaka üretimi yaptığı bilgisi üzerine jandarma birimleri operasyon için düğmeye bastı.

EVDEN CEPHANELİK VE SAHTE BELGELER ÇIKTI

Şüphelinin adresinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda suç unsuru teşkil eden çok sayıda materyal ele geçirildi. Baskında 19 adet sahte plaka ile 11 adet araç tescil belgesinin yanı sıra montaj işlemine hazır hale getirilmiş bir araç şasesi saptandı.

Aramaların devamında ise ruhsatsız olduğu belirlenen bir tabanca, bir av tüfeği ve bu silahlara ait 52 adet fişek bulundu.

'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK' SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri tarafından el konulan malzemeler incelemeye alınırken operasyon kapsamında yakalanan A.Y.A hakkında yasal süreç başlatıldı. Şüpheliye yönelik olarak resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla adli işlem yapıldığı bildirildi.

Bölge genelinde sahtecilik ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. (AA)