Korkunç cinayetin sır perdesi 18 yıl sonra aydınlandı! Katil başka bir suçtan cezaevindeymiş

İstanbul’un Hayrettin Çavuş Mahallesi'nde 2008 yılında meydana gelen olayda, Müzeyyen Hiçgüngörmez evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinde Hiçgüngörmez'in evinin salonunda yarı çıplak bulunduğu, içeride tiner kokusu olduğu ve bir tiner kutusunun yanında iki çakmak olduğu belirlenirken şüpheliye ait hiçbir iz bulunamadı.

17 YIL SONRA BAŞKA BİR SUÇTAN TUTUKLANDI!

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin çalışmalar devam ederken 1 Kasım 2025 tarihinde Eyüpsultan'da meydana gelen bir olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, ihbar üzerine Orhan B. gözaltına alındı.

Operasyon sırasında silahıyla polise direnen şüpheli, yanlışlıkla kendini ayağından vurdu. Hastanede tedavisi süren Orhan B.'nin, Edirne Yarı Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenildi. Kan ve DNA örneği alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

CİNAYET 18 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ!

Şüpheli Orhan B.’dan alınan örneklerin, İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı’nda incelenmesinin ardından Müzeyyen Hiçgüngörmez'in öldürüldüğü daireden alınan biyolojik bulgularla eşleştiği belirlendi. Yapılan araştırmada Orhan B.'nin, 'birden fazla kişi ile yağma ve gasp' suçlarından 35 yıl 30 ay 40 gün hapis cezası aldığı ve Marmara 3 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu tespit edildi.

BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, cezaevinden adliyeye getirilen Orhan B., sevk edildiği mahkeme tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. (DHA)