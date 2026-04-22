Yaylada düşüp bacağını kırdı! İki kişi helikopterle kurtarıldı

Yayınlanma:
Artvin'de, yaylada yürüyüş yaparken düşerek bacağı kırılan Mevlüt Kaçmaz (43) ve yanındaki arkadaşı, mahsur kaldıkları yerden askeri helikopterle kurtarıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Mevlüt Kaçmaz (43), arkadaşıyla birlikte yaylada yiriyiş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Bacağı kırılan kaçmaz, yaylada mahsur kaldı. Arkadaşının ihbarı üzerine iki kişi, mahsur kaldıkları yerde askeri helikopter ile kurtarıldı.

DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tekkale köyü yaylasında meydana gelen olayda Arkadaşıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Mevlüt Kaçmaz, dengesini kaybederek düştü.

Bacağı kırılan Kaçmaz'ın arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma personeli sevk edildi.

5 SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA ASKERİ HELİKOPTER İLE KURTARILDI

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bölgenin oldukça sarp bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle helikopter desteği istendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Diyarbakır Ana Jet Üssü’nden havalanan askeri helikopter bölgeye ulaştı.

Yaklaşık 5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından, yaralı Kaçmaz ve arkadaşı helikoptere alınarak Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Mevlüt Kaçmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

