Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren olay: Cinayeti itiraf etti

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan Osman Kavun'un öldürüldükten sonra boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Kan donduran olayla ilgili 20 yaşındaki Suriye uyruklu Mutib el-Hüseyin ile 17 yaşındaki A.Y. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Osman Kavun'dan, evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. 37 yaşındaki adamdan haber alamayan ailesi; salı günü Afşin Tanır Jandarma Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

EN SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Osman Kavun’un en son Göksun’un Kavşut Mahallesi’nde 20 yaşındaki Mutib el-Hüseyin ile görüştüğünü tespit etti. Bunun üzerine Mutib el-Hüseyin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: "BOŞ ARAZİYE GÖMDÜK"

Suriye uyruklu Hüseyin ifadesinde; alkolün etkisiyle Osman Kavun’u bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra da 17 yaşındaki A.Y. ile birlikte Elbistan’ın Kışla Mahallesi’nde boş bir araziye gömdüğünü itiraf etti. Kışla Mahallesi’ne götürülen Mutib el-Hüseyin’in yer göstermesi sonucunda Osman Kavun’un cesedi bulundu.

Osman Kavun

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kavun’un cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Mutib el-Hüseyin’in ifadesi üzerine A.Y. de ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

