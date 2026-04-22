Son Dakika | Uşak Belediyesine ikinci dalga operasyonu: CHP İl Başkanı dahil 16 kişi tutuklandı

Son Dakika | Uşak Belediyesine ikinci dalga operasyonu: CHP İl Başkanı dahil 16 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Son dakika haberi...Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 19'u, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 19 kişiden aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "rüşvet" ve "yolsuzluk" iddialarıyla Uşak Belediyesine yönelik 27 Mart'ta soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış ve Yalım dahil 9 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 20 Nisan Pazartesi günü ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşaksor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek'in de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Şüphelilerin bugün İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen isimlerden, aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in da bulunduğu 19 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 19 kişiden Celalettin Çoban ile Özhan Özgöbek dahil 16 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

  • Ahmet Arslan
  • Ahmet Yıldız
  • Ali Arı
  • Fahreddin Altundal
  • Ferhat Cucu
  • Mehmet Arslan
  • Mustafa Arslan
  • Rahmi Altundal
  • Sefa Taşcı
  • Akın Cantürk
  • Celalettin Çoban
  • Cemal Ak
  • Ceren Yeşildağ
  • Özhan Özgöbek
  • Ulaş Küçükakın
  • Ümut Demir

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

