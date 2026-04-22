HSK'dan 'iş yükü' düzenlemesi: İstinaf üyeleri için asgari iş sayıları belirlendi

Yargı süreçlerinin yılları bulduğu davalarda çok sayıda vatandaş, dava sürelerinin uzun olması nedeniyle çeşitli mağduriyetler yaşıyor.

Bu durum, çeşitli olaylarda mağduriyet yaşayan vatandaşları, yargı yoluna başvurmaktan da alıkoyuyor.

Bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan yeni kararla istinaf mahkemelerinde görev yapan hukuk ve ceza dairesi üyeleri için yıllık asgari iş sayıları belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlandı: HSK’dan belirli davalara ihtisas düzenlemesi

YARGI SÜRECİNDE BELİRSİZLİĞİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, HSK Genel Kurulu tarafından alınan kararda; dairelerin niteliği, bakılan dava ve suç türleri, yıllık dosya sayıları ile sonuçlandırılan dosya verileri dikkate alındı. Düzenleme sürecine bölge adliye mahkemesi başkanları ve daire başkanlarının yanı sıra Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri de katkı sundu.

Yeni uygulamayla birlikte yargı süreçlerinde belirsizliklerin azaltılması, iş yükünün daha dengeli dağıtılması ve yargılamaların planlı şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Hedef sürelerin ise daha etkin uygulanmasıyla birlikte makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

DİJİTAL ALTYAPI DA GÜÇLENDİRİLECEK

Dijital altyapının güçlendirilmesi kapsamında UYAP üzerinden iş dağılımının yapılabilmesine imkân tanıyan yeni bir uygulamanın da devreye alınacağı açıklandı.

Böylece daire başkanlarının inisiyatifiyle dosya dağılımı daha hızlı ve sistematik şekilde gerçekleştirilecek.

HSK’nın aldığı bu kararla, yargı süreçlerinde "hız, verimlilik ve öngörülebilirliğin artırılması, gereksiz gecikmelerin önüne geçilmesi ve adaletin zamanında tecelli etmesi" hedefleniyor.