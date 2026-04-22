Üsküdar'da aile vahşeti! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Üsküdar'da 36 yaşındaki D.I. isimli bir kişi, evde tartıştığı anne ve babasını silahla vurarak öldürdü. Şahıs ardından intihar etti.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Küçüksu Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre, D.I. ile annesi B.I.(67) ve babası H.I.(67) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine D.I. önce anne ve babasına ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti.

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİLİK AİLENİN CANSIZ BEDENLERİ OTOPSİ İÇİN ATK'YA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından olayda hayatını kaybeden D.I., B.I. ve H.I.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

