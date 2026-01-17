Konya'da aile vahşeti: Kız kardeşini öldürdü, annesini yaraladı ve intihar etti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda Şeker Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Nadir Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen ve kız kardeşi Nida Türkmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ VURDU

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Nadir Türkmen, yanında bulunan tabancayla önce kız kardeşi Nida'yı ve annesi İsmehan'ı vurdu.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Ailesine ateş açan Nadir Türkmen, daha sonra aynı silahı kendine çevirerek intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nadir ve kız kardeşi Nida Türkmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

KIZ KARDEŞ ÖLDÜ ANNE AĞIR YARALI

Ağır yaralı olan anne İsmehan Türkmen ise hemen tedavi altına alındı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.