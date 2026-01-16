Adana’daki aile vahşetinden geriye sıranın üzerindeki karneler kaldı!

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde , geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, G.A., eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etmiş ve bunun üzerine cinnet geçiren Altunbaş, Ada (8) ve Mert Altunbaş’a (6) tabancayla ateş açmıştı. Altunbaş, daha sonra ise silahı başına dayayarak intihar etmişti.

Adana'da aile vahşeti: 2 çocuğunu öldüren baba intihar etti!

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ekiplerin kontrollerinde, Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, OTOMOBİLİNİ ATEŞE VERDİ!

Korkunç olayın duyulmasının ardından G.A. ve aile yakınları olay yerine gelmiş ve sinir krizi geçiren bazı aile yakınları Sergen Altunbaş’a ait otomobili ateşe vermişti. Altunbaş ve çocukların cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLARIN KARNELERİ SIRANIN ÜZERİNDE KALDI!

Kan donduran olayın ardından, hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert Altunbaş’ın karneleri, çiçeklerle birlikte okul sıralarının üzerine bırakıldı. O görüntüler, görenlerin yüreğini yaktı.

O PAYLAŞIMI GÜNDEME GELDİ!

Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Sergen Altunbaş’ın aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi. Altunbaş’ın “Bir kadın seni vezir de eder, rezil de” paylaşımı dikkatleri çekerken Altunbaş çiftinin, sosyal medyadaki mutlu aile içerikleri yeniden gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA EŞİYLE İÇERİK ÜRETİYORMUŞ

Bir dönem ailesiyle Amerika'ya taşınmış olan Altunbaş’ın eşiyle birlikte, sosyal medya hesaplarından "ABD'den nasıl vize alınır?” içerikli videolar çektikleri öğrenildi.

Altunbaş'ın aynı zamanda da vize danışmanlık hizmeti verdiği ortaya çıktı.