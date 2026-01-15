Adana'da aile vahşeti: 2 çocuğunu öldüren baba intihar etti!

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir aile faciası yaşandı. Bir baba, iki çocuğunu öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

Acı olay, Boynuyoğun Mahallesi'nde bulunan bir villada meydana geldi.

2 KÜÇÜK ÇOCUĞUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

G.A., eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti. Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra 34 yaşındaki Sergen Altunbaş, çocukları 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert Altunbaş’a tabancayla ateş açtı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de aile faciası: Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı

Olay yerine gelen ekipler, evde Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı.

Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

AKRABALARI, ARABASINI ATEŞE VERDİ

Olayın ardından bölgeye gelen akrabalar, Altunbaş'ın bahçede park halinde bulunan aracını ateşe verdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.