3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu: Mardin'deki vahşette yeni gelişme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 25 Kasım gecesi Turgut Özal Mahallesi’nde, Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli’den haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde üçünü de başlarından vurulmuş halde bulmuştu. Olay yerinde silahın bulunmaması ve kapıda zorlama izine rastlanmaması, cinayet şüphesini güçlendirmiş ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulmuştu.

KOMŞU "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, ailenin komşusu M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.C., "kasten öldürme" ve "delil karartma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte; M.C.’ye yardım ettiği öne sürülen V.E. ve B.K. "delil karartma" suçundan, silah satıcısı olduğu iddia edilen B.A. ise "silah ticareti" suçlamasıyla tutuklandı. Böylece dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

"BİREYSEL SİLAHLANMA YAŞAM HAKKI MESELESİDİR"

Mardin Barosu ve insan hakları dernekleri, acılı aile ile birlikte ortak bir basın açıklaması düzenledi. Aile avukatı Seher Acay, olayın sadece bireysel bir mağduriyet değil, toplumun tamamını hedef alan bir vahamet olduğunu vurgulayarak, "Bireysel silahlanma sadece ölümün aracı değil, faili de cesaretlendiren bir konuma kavuşuyor. Bu durum doğrudan bir yaşam hakkı meselesidir" dedi. Baro temsilcileri ayrıca, olayla bağlantılı iki silahın ele geçirildiğini, "cinnet" veya "aile içi mesele" gibi kavramlarla olayın üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini ifade ettiler.

3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu: Mardin'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

SAMYELİ’DEN GERİYE DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Katliamın en acı detaylarından biri ise 5 yaşındaki Samyeli’nin 4. yaş gününe ait görüntüler oldu. Ortaya çıkan videoda, babası Mehmet Kaya’nın getirdiği pastadaki mumları üfleyen Samyeli’nin kameraya gülümseyerek bakması ve babasının kızının yanağından makas aldığı anlar yürekleri dağladı. Katledilen ailenin yok olduğunu belirten amca Sadık Kaya ise "Biz perişan olduk, ailemiz yok oldu. Bu acıları kimsenin yaşamasını istemiyoruz, artık bir çözüm bulunmalı" diyerek feryat etti.

Gizlilik kararı devam eden soruşturmada, savcılığın kısa süre içinde iddianameyi hazırlayarak davanın açılması bekleniyor.