3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu: Mardin'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çiftin 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya’nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada çok sayıda detay ortaya çıkmaya başladı. Aile bireylerinin cansız bedenlerinin bulunduğu dairede yapılan ilk incelemelerde, olayda kullanıldığı düşünülen silahın evde bulunmaması üzerine cinayet şüphesi güçlenirken, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nün özel bir ekip kurduğu öğrenildi.

KOMŞULAR HABER ALAMAYINCA KAPI KIRILDI

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki Hacı Şehmus Can Apartmanı’nın ikinci katında meydana geldi. Kaya ailesinden uzun süre haber alamayan komşular, durumdan şüphelenerek mahalle muhtarına haber verdi. Muhtar ve komşular, evden ses gelmemesi üzerine kapıyı açarak içeri girdi.

Evin salon kısmında kanepede hareketsiz yatan 5 yaşındaki Samyeli Kaya’nın, diğer odada ise Mehmet Kaya ve eşi Berna Kaya’nın başlarından vurulmuş halde odanın ortasında yerde bulunduğu görüldü. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

EVDE SİLAH YOK, BOĞUŞMA İZİ YOK, KAPI ZORLANMAMIŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmada, dikkat çeken bulgular tespit edildi. Evin kapısında herhangi bir zorlama izi bulunmadı. İçeride boğuşma veya darp izine rastlanmadı. Ancak en kritik bulgu, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmaması oldu. Bu durum, soruşturmayı farklı bir noktaya taşıdı ve üçüncü bir kişi ihtimalini güçlendirdi.

Polis, silahın kayıp olması nedeniyle intihar ya da aile içi şiddet ihtimalini ikinci plana iterken, olayın cinayet olabileceği yönünde yoğunlaştı.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden 3 kişi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Berna Kaya ile 5 yaşındaki kızı Samyeli’nin cenazeleri yakınlarına teslim edilerek Van’a gönderildi. Baba Mehmet Kaya’nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi’nde defnedildi.

KGYS KAMERALARI SATIR SATIR İNCELENİYOR

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, olayın sır perdesini aralamak için özel bir ekip oluşturdu. İlçedeki tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinin yanı sıra çevrede bulunan iş yeri ve apartman kameraları da detaylı olarak incelemeye alındı.

Ailenin yakınları, komşular ve son dönemde aileyle temas kurmuş olabilecek kişiler de polis tarafından tek tek ifade vermeye çağrılıyor.

AİLENİN SON ANLARINA DAİR BİLGİLER TOPLANIYOR

Araştırmada, Kaya ailesinin son günlerde herhangi bir tehdit alıp almadığı, maddi ya da ailevi bir problem yaşayıp yaşamadığı ve eve son girip çıkan kişilerin kimlikleri üzerinde duruluyor. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kamera kayıtlarının çözümü sürüyor.

CİNAYET ŞÜPHESİ AĞIR BASIYOR

Evde silah bulunmaması ve kapıda zorlama olmaması, olayın planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ihtimalini gündeme getirirken, polis cinayet ihtimali üzerine yoğunlaşmış durumda. Soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.