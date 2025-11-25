Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Erzincan'da baba Reşit K. ile oğlu Yasin K. silahla vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye gör Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, 67 yaşındaki baba Reşit K. ile 34 yaşındaki oğlu Yasin K’yi evde silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu.
Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının evde incelemeleri sürüyor.
MARDİN'DE AİLE KATLİAMI
Mardin'de vahşet! Anne baba ve çocuk başından vurulmuş halde bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)