Mardin'de vahşet! Anne baba ve çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir dairede anne, baba ve çocukları olmak üzere üç kişilik Kaya ailesi, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nda bulunan bir dairede, üç kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kaya ailesinden haber alamayan komşularının endişelenerek mahalle muhtarıyla birlikte ailenin daire kapısını açıp içeri girmesiyle ortaya çıktı. Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya’nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarın ardından adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde üç kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

