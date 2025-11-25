Uçağı kaçıran iki yolcu piste girdi: El sallayarak uçağı durdurdu

Yayınlanma:
Almanya'nın Köln kentinden Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitmek üzere piste çıkan uçağı kaçıran iki Rumen yolcunun, havalimanındaki acil çıkış kapısından aprona girerek el sallayıp uçağı durdurmaya çalıştığı bildirildi. Yaşları 28 ve 47 olduğu belirlenen iki kişi sebebiyle uçağın planlanan kalkış süresi ertelendi.

Almanya'nın Köln-Bonn Havalimanı'nda, Bükreş seferini yapacak uçağı kaçıran iki Rumen yolcunun gerçekleştirdiği sıra dışı eylem, hem güvenlik endişesi yarattı hem de uçuşun gecikmesine neden oldu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Wizz Air Hava Yolu şirketine ait uçak, yolcu kapıları kapatıldıktan sonra kalkış pistine doğru hareket ederken, Romanya uyruklu iki yolcu harekete geçti. Yaşları 28 ve 47 olduğu belirlenen iki kişi, havalimanındaki bir acil durum butonuna basarak tahliye kapısından uçağın bulunduğu apron alanına girdi.

UÇAĞIN KALKIŞI ERTELENMEK ZORUNDA KALDI

İki yolcunun, uçağı durdurmak amacıyla el sallayarak aniden piste fırlaması üzerine, uçağın kalkışı ertelenmek zorunda kaldı.

Havalimanı güvenliğini ihlal eden bu olayla ilgili polis hemen harekete geçti. Polis, Hava Güvenliği Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle iki kişi hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve olayın detaylıca araştırıldığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze'de bıraktığı mühimmat patladıİsrail ordusunun Gazze'de bıraktığı mühimmat patladı

Yaşanan gecikmenin ardından havalanan uçağın, Bükreş'e sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı aktarıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

