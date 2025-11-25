İsrail ordusunun Gazze'de bıraktığı mühimmat patladı

İsrail ordusunun Gazze'de bıraktığı mühimmat patladı
Yayınlanma:
Gazze'de İsrail ordusunun çekilirken bıraktığı savaş mühimmatlarının patlaması sonucu 2 Filistinli hayatınını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde iki yıl boyunca sürdürdüğü katliamlarda, 20 binden fazla çocuk olmak üzere yaklaşık 70 bin Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, geçtiğimiz ay Mısır'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı zirvede imzalanan “Şarm el-Şeyh Anlaşması“ anlaşması kapsamında işgal ettiği bazı bölgelerden geri çekiliyor.

ÇEKİLİRKEN BIRAKTIKLARI MÜHİMMATLAR CAN ALIYOR

Öte yandan ordunun çekildikleri bölgelerde bıraktıkları savaş mühimmatları, Filistinliler ciddi tehlikelere yol açıyor.

Gazze İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nasr Mahallesi'nde bir evde, işgalci İsrail ordusunun bıraktığı mühimmat patladı.

Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

