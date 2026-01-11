Rusya'dan NATO'ya savaş resti

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna savaşı üzerinden Batı ile gerilen ipleri koparacak açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından zehir zemberek bir mesaj paylaşan Medvedev, Avrupa ülkelerini ve NATO'yu açıkça hedef aldı.

Medvedev, açıklamasında diplomatik nezaketi bir kenara bırakarak Avrupa liderlerine ağır ithamlarda bulundu. "Avrupa'yı yöneten aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar. Bin kere söylendi" diyen Rus yetkili, Batı'nın Ukrayna'daki askeri varlığını artırma girişimlerinin Rusya için kırmızı çizgi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

"İŞTE ALACAĞINIZ ŞEY"

Medvedev, Rus ordusunun gurur kaynağı olarak sunduğu ‘Oreşnik’ orta menzilli balistik füze sistemlerinin görüntülerini paylaştı. Ukrayna'daki hedeflerin vurulduğu anlara ait videoyu yayınlayan Medvedev, "Rusya, Ukrayna'da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek. O zaman gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey" dedi.

