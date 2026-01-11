Rusya'dan NATO'ya savaş resti

Medvedev, açıklamasında diplomatik nezaketi bir kenara bırakarak Avrupa liderlerine ağır ithamlarda bulundu. "Avrupa'yı yöneten aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar. Bin kere söylendi" diyen Rus yetkili, Batı'nın Ukrayna'daki askeri varlığını artırma girişimlerinin Rusya için kırmızı çizgi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Rusya'nın saldırısında Ukrayna karanlığa büründü

"İŞTE ALACAĞINIZ ŞEY"

Medvedev, Rus ordusunun gurur kaynağı olarak sunduğu ‘Oreşnik’ orta menzilli balistik füze sistemlerinin görüntülerini paylaştı. Ukrayna'daki hedeflerin vurulduğu anlara ait videoyu yayınlayan Medvedev, "Rusya, Ukrayna'da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek. O zaman gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey" dedi.