17,5 milyon kişinin verileri çalındı
Dünya genelinde milyonlarca Instagram kullanıcısının kabusu gerçek oldu. Dev sosyal medya platformundaki bir güvenlik açığı, 17,5 milyon kişinin bilgilerini "dark web"e düşürdü.

Sosyal medya devi Instagram, tarihinin en büyük veri ihlallerinden biriyle sarsılıyor. Dünya genelinde yaklaşık 17,5 milyon kullanıcıyı etkileyen sızıntı, siber güvenlik araştırmacıları tarafından doğrulandı. Kişisel bilgilerin şu anda karanlık ağ (dark web) forumlarında elden ele dolaşması, milyonlarca insanı kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık tehdidiyle baş başa bıraktı.

"SOLONİK" RUMUZLU SALDIRGAN İFŞA ETTİ

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, skandal bu hafta başlarında patlak verdi. "Solonik" takma adını kullanan bir siber saldırgan, bilinen bir hacker forumunda "INSTAGRAM.COM 17M GLOBAL USERS — 2024 API LEAK" başlığıyla çaldığı verileri yayınladı. Saldırganın iddiasına göre, 2024 yılının sonlarında Instagram'ın API'sindeki (Uygulama Programlama Arayüzü) bir açık kullanılarak bu bilgilere erişildi.

Saldırganların, standart güvenlik önlemlerini aşarak "veri kazıma" (scraping) yöntemiyle 17,5 milyon kişinin profilini ele geçirdiği belirtiliyor.

HANGİ BİLGİLER ÇALINDI? İŞTE LİSTE...

Sızdırılan veri tabanının içeriği ise durumun vahametini gözler önüne seriyor. Sadece kullanıcı adları değil, kişilerin güvenliğini doğrudan tehdit eden şu kritik bilgiler korsanların eline geçti:

  • Tam İsimler ve Kullanıcı Adları
  • Doğrulanmış E-Posta Adresleri
  • Kişisel Telefon Numaraları
  • Kullanıcı Kimlik Numaraları (ID)
  • Ülke ve Kısmi Konum Verileri

