AB Komisyonu: Avrupa özgürlük talep edenlerin yanında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran’da devam eden protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Von der Leyen, İranlıların özgürlük taleplerine destek verdiklerini vurgulayarak, gösterilere yönelik müdahaleleri sert bir dille eleştirdi.

“Tahran’ın sokakları ve dünyanın dört bir yanındaki şehirler, özgürlük talep eden İranlı kadın ve erkeklerin ayak sesleriyle yankılanıyor” ifadelerini kullanan von der Leyen, İran halkının ifade özgürlüğü, toplanma, seyahat ve özgürce yaşama hakkı istediğine dikkati çekti.

Avrupa’nın bu taleplerin arkasında durduğunu belirten von der Leyen, “Avrupa, onların tamamen yanındadır” dedi.

AB Komisyonu Başkanı, protestolara yönelik güvenlik güçlerinin müdahalelerini kınayarak, “Bu meşru gösterilere yönelik müdahaleleri açık biçimde kınıyoruz. Sorumlular tarihin yanlış tarafında hatırlanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen ayrıca, tutuklanan tüm göstericilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaparak, İran’da tam internet erişiminin yeniden sağlanmasını ve temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesini istedi.