İran'daki protestolarda 'kanlı süreç' başladı: En az 200 protestocu öldürüldü!

İran'da dönem dönem yaşanan rejim karşıtı gösterilerde protestoculara yönelik Tahran rejiminin saldırılarında çok sayıda can kaybı yaşanıyor. İran'da kısa süre önce ekonomik kriz nedeniyle sokaklara dökülen halkın ekonomi söylemi, kısa sürede rejim değişikliği talebine evrildi.

X'ten tartışmalı hamle: İran bayrağı emojisi devrim öncesine döndürüldü

SADECE 6 HASTANEDE EN AZ 217 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

The Time'da yer alan habere göre, Tahran'da bulunan sadece 6 hastanede en az 217 protestocu, rejim saldırılarında hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun vurularak öldürüldüğü aktarılıyor.

Yetkililer tarafından, hastanelerden cenazelerin toplandığı iddia edilirken, cansız bedenlerin çoğunun makinalı tüfeklerin hedefi olmuş gençler olduğu kaydedildi.

Gösterilerde devlet binalarının yakıldığı, polis araçlarının devrildiği ve protesto bölgelerindeki çok sayıda polisin kaçtığı bildirildi.

Protestolarda sokaklara çıkan İranlıların sadece alt sınıf olmadığı, orta sınıfım da sokaklara çıktığı ve bu durumun rejim için ciddi bir tehdit oluşturduğu değerlendiriliyor.

İRAN'DAKİ REJİM, KENDİ VATANDAŞLARININ KANINI DÖKMEYE BAŞLADI

Silahlı güçlerin saldırısından önce ülke genelinde internet ve telefon bağlantıları kesildi. İnternet kesintisinden saatler sonra rejimin protestoculara karşı kanlı baskınları başladı. Operasyonların sadece bir kısmı internete ulaştırılabildi. Protestocular, internete erişilememesi için hükümetin Starlink uydularını da engellediğini kaydetti.

HAMANEY, PROTESTOOCULARI, "TRUMP'I MEMNUN ETMEYE ÇALIŞAN YAĞMACILAR" DİYEREK SUÇLADI

Göstericiler, İran sokaklarında "Diktatöre ölüm" sloganları attığı aktarılırken, bazı kamu binaları da hedef alındı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney televizyonda yaptığı konuşmada, "İslam Cumhuriyeti Trump'ı memnun etmeye çalışan bu yağmacıların karşısında asla geri adım atmayacaktır" dedi.

Tahran savcılığından yapılan açıklamada ise göstericilerin idam cezasıyla yargılanacağı duyuruldu. Devrim Muhafızları ise aileleri, "çocuklarını sokaklardan çekmeleri" konusunda uyardı.

SİYASET BİLİMCİDEN "HAYATTA KALMA N-MODUNA GEÇTİLER" YORUMU

Bazı gösteri noktalarında ise silah kullanmalarına rağmen polislerin protestocuları dağıtamadığı öne sürüldü. Yapılan değerlendirmelerde, çok sayıda polis memuru ile milis güçlerinin, kanlı müdahalelerde yer almak istemedikleri kaydediliyor.

Siyaset bilimci Hüseyin Hafiziyan, "Kendi halkına en temel ekonomik refahı bile sağlayamıyorlar ve şu an tamamen hayatta kalma moduna geçmiş durumdalar" değerlendirmesini yaptı.

ABD'DEN PROTESTOLARA DESTEK

Ülkede baskı ve şiddet artarak devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio "ABD protestocuların yanındadır" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda "protestocuların öldürülmesi halinde rejimin bunun bedelini çok ağır ödeyeceğini" ifade etmişti.

14 GÜNDÜR DEVAM EDEN GÖSTERİLER 31 EYALETE YAYILDI

14 gündür devam eden gösterilerin 31 eyalete yayıldığı aktarılırken, ABD bombardıman uçaklarının desteğiyle imha edilen hava savunma sistemlerinin, rejimi ayrıca askeri açıdan da çıkmaza soktuğu belirtildi. Su ve elektrik kesintileri ise halktaki kriz duygusunu derinleştiriyor.