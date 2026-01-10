X'ten tartışmalı hamle: İran bayrağı emojisi devrim öncesine döndürüldü

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, İran İslam Cumhuriyeti’nin mevcut resmi bayrağını, platformun web sürümünden kaldırarak yerine 1979 devrimi öncesinde kullanılan tarihi bayrağı getirdi.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, bir kullanıcının talebi üzerine platformun web sürümünde yer alan İran bayrağını, 1979 öncesinde kullanılan bayrakla güncelledi.

Söz konusu değişiklik süreci, platformun ürün yöneticisi Nikita Bier ile bir kullanıcı arasındaki diyalogla başladı. Bir kullanıcının İran bayrağı emojisinin değiştirilmesi yönündeki talebine olumlu yanıt veren Bier, mevcut bayrağın 1979 öncesi dönemi temsil eden "Aslan ve Güneş" sembollü bayrakla güncelleneceğini duyurdu.

x-sosyal-medya-platformu-web-surumundeki-iran-bayragini-degistirdi.webp

WEB SÜRÜMÜNDE "ASLAN VE GÜNEŞ" DÖNEMİ

Nikita Bier’in açıklamasından sadece birkaç saat sonra, X platformunun web sürümündeki İran bayrağı emojisi değişti. Yeni güncelleme ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin amblemini taşıyan yeşil, beyaz ve kırmızı renkli resmi bayrak yerine, Şahlık döneminde kullanılan ve üzerinde aslan ile güneş figürleri bulunan bayrak yerleştirildi.

İran: Tarih Nasıl Yazılacak?İran: Tarih Nasıl Yazılacak?

SİYASİ TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Musk’ın bu hamlesi, özellikle İran yönetimi ve muhalif çevreler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir sosyal medya platformunun, bir devletin resmi bayrağını siyasi bir referansla eski haliyle değiştirmesi dijital diplomasi açısından yeni bir kriz potansiyeli taşıyor. Değişikliğin mobil uygulamalara yansıyıp yansımayacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

