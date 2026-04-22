Son Dakika | Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İçişleri bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ONURSAL ADIGÜZEL’İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Onursal Adıgüzel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların son dalgasında düzenlenen operasyonla 19 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 20 kişiden Adıgüzel dahil 19'u, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından dün (21 Nisan) gece saatlerinde tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, 1 kişi için ise adli kontrol talep edilmişti.

Onursal Adıgüzel dahil 20 kişi, nöbetçi hakimlik kararıyla bu sabah (22 Nisan) saatlerinde tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.