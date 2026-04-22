Son Dakika | Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

"İhaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gece saatlerinde tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 19 kişi tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

'İFTİRALAR İLE TUTUKLANDI'

Gelişmeyi sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adli süreçlerde yaşanan usulsüzlüklere tepki gösterdi, Adıgüzel'e iftira atıldığını söyledi.

"Saat sabah 06:30. Yol arkadaşlarımız, dört gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde, 24 saat de Kartal Adliyesi’nde psikolojik işkenceye maruz bırakıldılar. Savcılık sevk yazısı ve avukatlara görüş izni verilmediği için ifadeler bu saate kadar uzadı. Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve belediye emekçileri; husumet güden birisinin, kıskaca alınan bir iş insanının ve bir sosyal medya trolünün iftiraları ile tutuklandı. Onursal Adıgüzel Ataşehir'in rekor oyla seçilmiş başkanıdır. Bugünkü tutuklama kararı, halk iradesine dönük sürmekte olan ve direndiğimiz darbe girişiminin bir parçasıdır.

'HALKIN İRADESİNE AÇIKTAN SAVAŞ AÇILDI'

Tüm Türkiye, halkın iradesine açıktan savaş açıldığını görmelidir. Sadece CHP'li belediyelere ve muhaliflere karşı çalışan siyasallaşmış bir yargı kliği, bir avuç azınlık iktidarını sürdürsün diye hukuku katletmektedir. Herkes bilsin ki, iktidar yürüyüşümüz sürecek! Zulme karşı direnişimiz sürecek! Adalet mücadelemiz sürecek! Çok denediler ama 103 yıldır kimse ne partimizi, ne ülkemizi, ne halkımızı teslim alamadı. Bundan sonra da teslim alamayacak!"

NE OLMUŞTU

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi gece saatlerinde tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. İfade işleminde bulunan avukatlardan İsmail Emre Telci, savcılığın sevk yazısının kendilerine verilmediğini ve müvekkilleriyle görüşmelerinin yasaklandığını söylemişti. Telci daha sonra gösterilen tepki üzerine yetkililerin müvekillerle görüşme izni verdiğini ve sevk yazısının paylaşıldığını belirtmişti.

20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

19'unun tutuklama 1 kişinin ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiği kişilerin listesi şöyleydi:

"Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu, Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, mimar Aslı Sevinç Afat, zabıta komiser yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, bir yapı şirketinden Mesut Bayram, bir mimarlık firmasından Fatih Velioğlu, belediye çalışanı Haydar Battal, bir yapı şirketinden Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan."