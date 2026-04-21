CHP heyetinden Bakan Çiftçi'ye ziyaret: Belediyelere operasyon, okul saldırıları, başkanların göreve iadesi...

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Ziyarete ilişkin konuşan CHP'li Murat Bakan, görüşmede CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, tutuksuz yargılanan başkanların göreve iadesi ve okullara düzenlenen silahlı saldırılar gibi meselelerin ele alındığını belirtti.

"Görüşmemiz iki eksenli oldu. Biri İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren konular, diğeri de benim kendisiyle paylaştığım hususlar oldu" diyen CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan görüşmeye dair şunları söyledi:

"Öncelikle Sayın Bakanın, önceki bakanlara nazaran iletişimde bir farkı var. Herhangi bir mevzuda, doğrudan bizim eleştirdiğimiz konularda bize bilgi veren bir bakan. Bu, parlamentoya verdiği önemi gösteriyor. Bunu takdir ettiğimizi ve bakan olduğunda yaptığı açıklamayı önemsediğimizi belirtmek istiyorum."

Kolluk kuvvetlerinin özlük hakları ile ilgili de taleplerini Mustafa Çiftçi'ye ilettiklerini belirten Bakan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kolluk kuvvetlerinin özlük haklarıyla ilgili düşüncelerimizi belirttik. Polislere yönelik bir "Polis Meslek Kanunu" düzenlenmesi, polislerin fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, jandarma uzman çavuş ve uzman jandarma astsubayların problemlerini dile getirdik. Kendisine bunun dışında polislerin sendika hakkı ile ilgili görüşlerimizi paylaştık."

"BÜYÜK ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ÇÖKERTİLEMEDİĞİNİ BELİRTTİK"

"Uyuşturucuyla mücadelenin; ünlülere, influencerlara yapılan soruşturmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledik. Kendisinden önce yapılan mücadelenin yetersiz olduğunu, finansal ağların takip edilmediğini, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının azalmadığını, uyuşturucu ile ilgili büyük organize suç örgütlerinin çökertilemediğini belirttik."

CHP'DEN 'ODAK GRUP ÇALIŞMASI' ÖNERİSİ

"Yeni nesil organize suç örgütleriyle ilgili dünyada olduğu gibi bir "odak grup çalışması" yapılmadığını, ancak bu yapılırsa çözüm olabileceğini; bununla ilgili eleştiri ve önerilerimizi kendisiyle paylaştık." diyen Bakan şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen dramda ve geçmişte yaşanan benzer olaylarda bir ortak nokta var: Dijital ağlar üzerinden radikalleşen çocuklar. Bu "incel" dediğimiz gruplar olduğu gibi selefi cihatçı örgütlere katılan, yeni nesil organize suç örgütlerine dijital ağlar üzerinden dahil olan gençler var. Bunlarla ilgili de ayrı bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının bunlarla ilgili koordineli bir çalışma yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz."

"CUMARTESİ ANNELERİ'Nİ GÖRÜŞTÜK"

"Cumartesi Anneleri ile ilgili kendisinden talebimiz oldu" diyen Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali Yerlikaya söz vermişti ama onlar hâlâ Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Cumartesi Anneleri olarak Galatasaray Meydanı'nda eylem yapamıyorlar."

"KARALAR VE ÖZER'İN GÖREVE DÖNMESİ GEREKİR"

"Tahliye edilen belediye başkanlarımız ile ilgili hassasiyetimizi paylaştık. Zeydan Karalar, Adana için, Türkiye için bir yaradır. Ahmet Özer ayrı bir sembol isimdir, göreve dönmesi lazım."

CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON...

"2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanı "Gece yarısı operasyonu olmayacak" demişti ama milletvekilliği yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Onursal Adıgüzel, saat 01.05 operasyonuyla gözaltına alındı" diyen Bakan, CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiklerini şöyle ifade etti: