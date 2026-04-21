Son Dakika | Onursal Adıgüzel hakkında tutuklama talebi! Avukatlara görüş yasağı iddiası

Yayınlanma:
Son dakika haberi...Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İfade işleminde bulunan avukatlardan İsmail Emre Telci, savcılığın sevk yazısının kendilerine verilmediğini ve müvekkilleriyle görüşmelerinin yasaklandığını iddia etti.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 1 kişi hakkında da adli kontrol talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

19 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gece yarısı operasyonuyla Adıgüzel dahil 20 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 20 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan Adıgüzel dahil 19 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Savcılık, 1 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

"MÜVEKKİLLERLE GÖRÜŞME YASAĞI" İDDİASI

Savcılıktaki ifade işlemlerine katılan avukatlardan İsmail Emre Telci, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "müvekkillerle görüşme yasağı" getirildiğini iddia etti.

Telci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Ataşehir Operasyonu için Kartal Adliyesi'ndeyiz. 1 kişi hariç herkes tutuklamaya sevk edildi; ve Savcılığın TUTUKLAMAYA SEVK YAZISININ dahi avukatlarla paylaşılmayacağı; hatta ve hatta MÜVEKKİLLERLE GÖRÜŞMEMİZİN DAHİ YASAKLANDIĞI emniyet görevlileri aracılığıyla bizlere iletildi. Bunun adı net bir şekilde adil yargılanma hakkının ihlalidir! Savunma hakkının ihlalidir! Açık bir keyfi yönetimdir! Şahsım adına tutuklamaya sevk yazısını görmeden, müvekkilimle görüşmeden göstermelik bir sulh ceza sorgusuna girmeyi reddediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

