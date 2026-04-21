Son dakika |Onursal Adıgüzel'in ifadesi ortaya çıktı!

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in mali suçlar soruşturması kapsamında verdiği emniyet ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalara karşı Adıgüzel, herhangi bir suç işlemediğini ve bir suç örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu. Ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti.

Yine CHP'li belediye yine operasyon: Gözaltındaki Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama! 20 kişi gözaltında

İDDİALARI REDDETTİ

Dosyada yer alan tanık beyanlarında, bazı yapı projeleri ve ruhsat süreçleri karşılığında para alındığı iddiaları yer aldı. Ancak Adıgüzel, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Belediyedeki teknik süreçlerin ilgili müdürlükler tarafından yürütüldüğünü, kendisinin doğrudan müdahalesinin olmadığını dile getirdi. Soruşturma dosyasında farklı tarihlerde düzenlenmiş çekler ve ödeme belgeleri de yer aldı. Bu belgelerin, belediyeye ilişkin projelerin mali süreçlerine ait olduğunu belirten Adıgüzel, söz konusu işlemlerin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

TANIK İDDİALARINA YANIT VERDİ

İfadede, bazı tanıkların belediyedeki ruhsat süreçlerinde para talep edildiği yönündeki iddialarına da yer verildi. Adıgüzel, bu kişilerin beyanlarını reddederek, herhangi bir kişi veya firmadan rüşvet almadığını ve yasa dışı bir para alışverişinin söz konusu olmadığını savundu.

"GERÇEK OLMAYAN İDDİALARLA GECENİN BİR VAKTİ GÖZALTINA ALINDIM"

Adıgüzel'in ifadesinde, "Uzun zamandır siyasetin içindeyim. Aktif siyaset yapmaktayım. Mal beyanım açıktır. Usulsüz olarak elde ettiğim herhangi bir kazanç veya mal varlığı yoktur. Bu zamana kadar kimseden herhangi bir maddi veya manevi bir menfaat talebim olmamıştır, olamazda. 3.kişiler tarafından ortaya atılan, gerçek olmayan iddialarla gecenin bir vakti gözaltına alındım. Bu süreci bütün olarak değerlendirdiğimde kişilerin ticari ve siyasi hırslarının hedefi oldum. Gece gündüz Ataşehir halkına daha iyi hizmet etmek için mücadele ettim. Gözaltı işlemine maruz kalmasıydım Cumartesi günü Ataşehir'in en büyük kütüphanesini açacaktım. Yine Ataşehir halkı için 22 Nisan'da dev bir spor ve sosyal tesis açılışı yapacaktım. Burada cezalandırılan sadece ben değilim. Aynı zamanda Ataşehir halkıdır. Üzerime atılan iftira ve suçlamaların tamamını reddediyorum. Herhangi bir suç işlemedim, bu yönde bir eylemde bulunmadım" ifadelerini kullandı.