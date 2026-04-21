Saldırı nedeniyle iptal edilmişti: CHP'nin Bakan Çiftçi ziyaretinin saati belli oldu

Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırısının ardından CHP heyetince İçişleri Bakanlığına yapılması planlanan ziyaret; Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul baskını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, söz konusu ziyaretin bugün saat 18.30'da gerçekleşeceğini duyurdu.

CHP'NİN BAKANLIK ZİYARETİ BUGÜN OLACAK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Bakan; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Millî Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile birlikte, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yapacakları ziyarette gündeme dair meselelerin ele alınacağını belirtti.