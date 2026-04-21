İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden silahlı paylaşım! CHP'li Sarı: "İktidarın kadroları böyle olursa sorunların sonu gelmez"

Yayınlanma:
CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kepsut İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un silahlı sosyal medya paylaşımını TBMM gündemine taşıdı. Durmuş'un silahlı paylaşımına "Biz her daim hazırlıklı olalım da" notunu düşmesine dikkat çeken Sarı, duruma tepki gösterdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ölümlü okul baskınlarının ardından CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kepsut İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un silahlı paylaşımını gündeme getirdi.

CHP'Lİ SARI'DAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NÜN SİLAHLI PAYLAŞIMINA TEPKİ

TBMM Genel Kurulunda Durmuş'un sosyal medya hesabından silahla nişan alırken çekildiği bir fotoğrafı "Biz her daim hazırlıklı olalım da..." ifadesiyle paylaşmasına dikkat çeken Sarı, "Bu; öğretmenlerimize, öğrencilerimize örnek olması gereken, okulun güvenliğini sağlaması gereken bir İlçe Millî Eğitim Müdürü." dedi.

erdal-durmus.jpg
Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un Facebook paylaşımı: "Bir her daim hazırlıklı olalım da..." (17 Nisan 2025)

"İKTİDARIN KADROLARI BÖYLE OLURSA SORUNLARIN SONU GELMEZ"

"AKP iktidarının kurduğu kadrolar böyle olursa yaşanan bu sorunların da sonu gelmez." ifadelerini kullanan CHP'li Serkan Sarı, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Durmuş'un görevden alınması yönünde çağrı yaparak şunları söyledi:

"Bu İlçe Millî Eğitim Müdürü'nün derhal görevden alınması gerekmektedir; hatta mesleğini yapması pek de uygun gözükmemektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

