Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'tedbir' tepkisi: Bugüne kadar neden yapmadınız?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ölümlü okul baskınlarının ardından okullardaki güvenlik zafiyeti yeniden gündeme gelirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okullardaki tedbirleri artıracaklarını söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, söz konusu tedbirlerin daha önceden alınması gerektiğini vurgulayarak Erdoğan'a tepki gösterdi.

"Zanneder ki muhalefet konuşuyor" diyen Ağıralioğlu, Erdoğan'a "Devlet gücü elinizdeydi de neden yapmadınız?" sorusunu yöneltti.

Yapılacak olanı anlatmanın kolay olduğunu belirten Ağıraloğlu, "Mühim olan, yapılması gerekeni zamanında yapabilmektir. İktidardayken “yapacağız” demek, millete dönüp “yapamadık” demektir. Devlet dediğiniz şey, tehlike kapıya dayandıktan sonra tedbir alan bir yapı değildir. Devlet, tehlike gelmeden önce hazırlığını yapandır" dedi.

"Türkiye, sürekli “yapacağız” diyen bir yönetimle vakit kaybedemez. Türkiye’nin ihtiyacı, söz veren değil, zamanında yapan, milletini koruyan, devlet ciddiyetini yeniden tesis eden bir iradedir" ifadelerini kullanan Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu'nun sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkide şunlar yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, bir dizi tedbir sıralıyor… “Siber devriyeyi artıracağız” diyor, “Okul–kolluk iş birliğini güçlendireceğiz” diyor, “Öğretmene kriz yönetimi eğitimi vereceğiz” diyor, “Psikososyal destek mekanizmalarını kuracağız” diyor, “Zararlı içeriklere karşı filtreleme yapacağız” diyor… Millet dinliyor…

Zanneder ki muhalefet konuşuyor. Ama değil. Yirmi yılı aşkın süredir devletin bütün imkânlarını elinde tutan bir iktidar konuşuyor. Şimdi buradan soruyoruz: Devlet gücü elinizdeydi de neden yapmadınız?

Yapılacak olanı anlatmak kolaydır… Mühim olan, yapılması gerekeni zamanında yapabilmektir. İktidardayken “yapacağız” demek, millete dönüp “yapamadık” demektir. Devlet dediğiniz şey, tehlike kapıya dayandıktan sonra tedbir alan bir yapı değildir.

Devlet, tehlike gelmeden önce hazırlığını yapandır. Bugün çıkıp vaat sıralamak, siyaset üretmek değil, gecikmiş bir muhasebedir.

Bizim derdimiz şudur: Türkiye, sürekli “yapacağız” diyen bir yönetimle vakit kaybedemez. Türkiye’nin ihtiyacı, söz veren değil, zamanında yapan, milletini koruyan, devlet ciddiyetini yeniden tesis eden bir iradedir."