Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen okul baskınları ile ilgili ifadelerle başlayan Erdoğan, saldırılarla ilgili soruşturmalarda önemli bulgular elde ettiklerini belirtti.

"Saldırılar tüm yönleriyle araştırılıyor." diyen Erdoğan, "Her iki saldırganın dijital ayak izleri takip edilerek nelerden etkilendikleri kısa sürede ortaya çıkarıldı. Siverek'teki saldırıyla ilgili sekiz kişi tutuklanırken, Maraş'taki saldırganın eylemlerinde kullandığı silahların sahibi olan babası tutuklandı. Sosyal medya ve dijital iletişim platformlarında yalan ve zararlı içerik yayan hesaplarla ilgili de gerekli önlemleri aldık." ifadelerini kullandı.

"BAKANLARA TALİMAT VERDİM"

"Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Burada en küçük taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır. Güvenliğin yanısıra gelişim psikolojisi, sosyal politika, ailenin rolü, eğitim boyutlarıyla bu meseleye yaklaşmamız mümkündür" diyen Erdoğan atılacak önlemleri şöyle açıkladı:

"Bu noktada siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeyi, siber birimlerimizin kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz. İnternetin karanlık dehlizlerinde varlığımızı yapay zekadan da destek alarak daha da güçlendireceğiz. Okul-kolluk işbirliğinin artırılması, yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi yine bu süreçte atacağımız adımlardan biri olacaktır. İhtiyaç duyulan ne varsa tereddütsüz yapılması için ilgili bakanlarımıza gerekli talimatları bugün verdim." "Okul ve veli arasındaki iletişimi güçlendirmek için 2 yıl önce başlattığımız Veli Randevu Sistemini daha etkin hale getireceğiz. Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa sürede devreye alacağız. Öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, krizi ve sınıf içi mücadele eğitimi vereceğiz. Öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını güçlendirecek, duygu ve değer temelli dijital esenlik çalışmalarını yaygınlaştıracağız. Riskleri erkenden fark eden ve etkili şekilde müdahale eden bir yapıyla rehberlik uyarı sistemi çalışmalarını daha hassas hâle getireceğiz."

"SOSYAL MEDYA KANALİZASYONA DÖNÜŞTÜ"

"Milletçe yabancısı olduğumuz bir durumla karşı karşıyayız." şeklinde konuşan Erdoğan; saldırılarda faillerin amacının toplumu terörize etmek olduğunu belirtti.

Saldırıların gerçekleşmesinde medyanın rolü olduğunu öne süren Erdoğan, "Sosyal medya kanalizasyona dönüştü. Gençler dijitalleşmenin kötü etkisinde kalıyor." dedi ve sosyal medya ile ilgili "kimlik doğrulama" düzenlemesini hayata geçireceklerini duyurdu:

"Genelleyici ve tek tip çözümlerden ziyade yerel, bölgesel ve vaka bazlı analizlere dayalı bir politika seti üreteceğiz. Bazı bölgelerde aile destek mekanizmalarını güçlendirecek yeni düzenlemeler yaparken, bazı alanlarda ise dijital içerik takibinin daha sıkı yapılmasını temin edeceğiz. Şu bir gerçektir ki dijital dünyada bir içerik birkaç dakika içinde çok geniş kitlelere ulaşabiliyor. Bu içeriklerin kaldırılması, erişime kapatılması veya yeniden dolaşıma girmesinin engellenmesinde zaman zaman gecikmeler yaşanabiliyor. Bu gecikmelerin önüne geçmek için içerik takibinde tek tek kaldırma yöntemi yerine hızlı filtreleme araçlarının kullanılması gerekiyor. Aynı şekilde yaş doğrulama, kimlik temelli denetim ve VPN ile aşılma girişimlerine karşı teknik önlemlerin devreye alınması önem arz ediyor. Meclisimizde görüşmeleri devam eden, 15 yaş altı çocukların sosyal ağ kullanımını sınırlayan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle önemli bir boşluğun doldurulacağına inanıyorum."

Konuşmasında televizyon dizilerine de değinen Erdoğan, reyting uğruna bazı yapımlarda topluma şiddet aşılandığını belirtti: